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|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
47
Консильи
Андреа Консильи
|
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
|
5
Айхан
Каан Айхан
|
31
Феррари
Джанмарко Феррари
|
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
|
8
Лопес
Максим Лопес
|
16
Фраттези
Давиде Фраттези
|
97
Энрике
Матеус Энрике
|
25
Берарди
Доменико Берарди
|
18
Распадори
Джакомо Распадори
|
91
Скамакка
Джанлука Скамакка
|Запасные
|
24
Саталино
Джакомо Саталино
-
|
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
-
|
13
Пелузо
Федерико Пелузо
-
|
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
-
|
6
Рожерио
Рожерио
-
|
44
Руан
Руан
-
|
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
-
|
23
Траоре
Хамед Траоре
-
|
92
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|
10
Джуричич
Филип Джуричич
-
|
11
Черво
Риккардо Черво
-
|
15
Сейде
Эмиль Сейде
-
|Главный тренер
|
Алессио Дионизи