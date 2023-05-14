Интер - Сассуоло: 14 мая 2023 смотреть онлайн
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Интер - Сассуоло: 14 мая 2023 смотреть онлайн

Сассуоло
Сассуоло
Серия А, 35 тур

Серия А,

Италия
14 мая 2023, -:- МСК
14.05.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

20.02.2022 20 февр. 2022 вс 20:00
Интер
0 : 2
Сассуоло
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 20:00
Интер
0
Сассуоло
2
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1 : 2
Интер
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1
Интер
2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Интер
2 : 1
Сассуоло
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Интер
2
Сассуоло
1
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:00
Сассуоло
0 : 3
Интер
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:00
Сассуоло
0
Интер
3
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:30
Интер
3 : 3
Сассуоло
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:30
Интер
3
Сассуоло
3
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 13:30
Сассуоло
3
Интер
4
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 22:30
Интер
0 : 0
Сассуоло
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 22:30
Интер
0
Сассуоло
0
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1 : 0
Интер
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 21:30
Сассуоло
1
Интер
0
12.05.2018 12 мая 2018 сб 21:45
Интер
1 : 2
Сассуоло
12.05.2018 12 мая 2018 сб 21:45
Интер
1
Сассуоло
2
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Сассуоло
1 : 0
Интер
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Сассуоло
1
Интер
0
14.05.2017 14 мая 2017 вс 13:30
Интер
1 : 2
Сассуоло
14.05.2017 14 мая 2017 вс 13:30
Интер
1
Сассуоло
2
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
Сассуоло
0 : 1
Интер
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 14:30
Сассуоло
0
Интер
1
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Сассуоло
3 : 1
Интер
14.05.2016 14 мая 2016 сб 21:45
Сассуоло
3
Интер
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 14:30
Интер
0 : 1
Сассуоло
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 14:30
Интер
0
Сассуоло
1
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 14:30
Сассуоло
3 : 1
Интер
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 14:30
Сассуоло
3
Интер
1
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
Интер
7 : 0
Сассуоло
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 16:00
Интер
7
Сассуоло
0
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:45
Интер
1 : 0
Сассуоло
09.02.2014 09 февр. 2014 вс 22:45
Интер
1
Сассуоло
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 13:30
Сассуоло
0 : 7
Интер
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 13:30
Сассуоло
0
Интер
7

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