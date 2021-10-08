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Отбор ЧМ. Европа
Исландия VS Армения
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Исландия - Армения: 08 октября 2021 смотреть онлайн
Исландия
-:-
Исландия - Армения: 08 октября 2021 смотреть онлайн
Армения
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур
Отбор ЧМ. Европа,
7 тур
8 окт. 2021, 21:45 МСК
8.10.2021, 21:45 МСК
пятница
Cтадион Лаугардалсвеллур
Лаугардалсвеллур
Рейкьявик
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Исландия
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
14
Арнасон
Кэри Арнасон
18
Магнуссон
Хердур Магнуссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
Запасные
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
3
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
-
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
-
19
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
-
23
Скуласон
Ари Фрейр Скуласон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
-
20
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
-
11
Фридйонссон
Хольмберт Арон Фридйонссон
-
Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
14
Бриаско-Балекян
Норберто Бриаско-Балекян
17
Удо
Соломон Удо
3
Ароян
Вараздат Ароян
2
Калисир
Андре Калисир
7
Байрамян
Хорен Байрамян
19
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
13
Оганесян
Камо Оганесян
11
Барсегян
Тигран Барсегян
22
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
12
Айвазов
Анатолий Айвазов
-
16
Бегларян
Арсен Бегларян
-
21
Григорян
Сероб Григорян
-
4
Восканян
Тарон Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
8
Мурадян
Карен Мурадян
-
23
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
18
Миранян
Артур Миранян
-
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
9
Бабаян
Эдгар Бабаян
-
Новости
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Низшая точка падения сборной России – тот самый автогол Ковтуна с Исландией. Но все кончилось хорошо
#Юрий Ковтун
14 октября 2020, 20:38
Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо
#Джеймс Уорд-Праус
05 сентября 2020, 23:25
Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором
1
#Англия
05 сентября 2020, 22:03
1
Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)
#Рагнар Сигурдссон
13 января 2020, 17:16
#
Новости матча
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Лига наций: домашний матч Армении перенесен в Польшу, Азербайджана – в Албанию
06 октября 2020, 23:53
Игры чемпионата Армении переносятся из-за конфликта в Нагорном Карабахе
27 сентября 2020, 16:13
🇦🇲 «Арарат-Армения» и «Ной» за месяц сыграли между собой три титульных матча в трех разных турнирах
10 августа 2020, 13:02
Сезон в первой лиге Армении завершили из-за договорных матчей – наказаны 58 человек
04 июля 2020, 13:30
Три цифры о том, как хороши лидеры Франции
26 марта 2019, 08:34