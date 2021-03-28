Армения - Исландия: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Армения
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Армения - Исландия: 28 марта 2021 смотреть онлайн

Исландия
Отбор ЧМ. Европа, 2 тур

Отбор ЧМ. Европа,

2 тур
28 марта 2021, 19:00 МСК
28.03.2021, 19:00 МСК
воскресенье
Cтадион Республиканский
Республиканский
Ереван
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Предварительный состав

Армения
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
14
Бриаско-Балекян
Норберто Бриаско-Балекян
17
Удо
Соломон Удо
3
Ароян
Вараздат Ароян
2
Калисир
Андре Калисир
7
Байрамян
Хорен Байрамян
19
Амбарцумян
Оганес Амбарцумян
5
Григорян
Артак Григорян
13
Оганесян
Камо Оганесян
11
Барсегян
Тигран Барсегян
22
Адамян
Саркис Адамян
Запасные
12
Айвазов
Анатолий Айвазов
-
16
Бегларян
Арсен Бегларян
-
21
Григорян
Сероб Григорян
-
4
Восканян
Тарон Восканян
-
15
Ишханян
Айк Ишханян
-
8
Мурадян
Карен Мурадян
-
23
Бичахчян
Ваган Бичахчян
-
18
Миранян
Артур Миранян
-
20
Карапетян
Александр Карапетян
-
9
Бабаян
Эдгар Бабаян
-
Исландия
мин
1
Халльдорсон
Ханнес Халльдорсон
14
Сампстед
Алфонс Сампстед
14
Арнасон
Кэри Арнасон
18
Магнуссон
Хердур Магнуссон
5
Ингасон
Сверрир Ингасон
17
Гуннарссон
Арон Гуннарссон
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
16
Мар Сигурйонссон
Рунар Мар Сигурйонссон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
21
Траустасон
Арнор Ингви Траустасон
4
Пальссон
Виктор Пальссон
22
Бедварссон
Йон Бедварссон
Запасные
12
Кристинссон
Огмундур Кристинссон
-
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
3
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
-
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
-
19
Херманнссон
Хьортур Херманнссон
-
23
Скуласон
Ари Фрейр Скуласон
-
10
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
9
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
-
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
-
20
Гюдмюндссон
Альберт Гюдмюндссон
-
11
Фридйонссон
Хольмберт Арон Фридйонссон
-

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