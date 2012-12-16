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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Шипплок 35
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гетце 26
Гросскройц 58
Левандовски 66
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
16 дек. 2012, 17:30 МСК
16.12.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
70
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Шипплок
Свен Шипплок
35'
35'
62
0
Фолланд
Кевин Фолланд
62
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Усами
Такаши Усами
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Томалья
Денис Томалья
0
Фирмино
Роберто Фирмино
0
Хоселу
Хоселу
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
58'
58'
74
0
Ройс
Марко Ройс
83
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
26'
26'
89
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
66'
66'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Перишич
Иван Перишич
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер