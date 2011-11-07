Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Баррада 40
Мичел 49
Кастро 83
3:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 30
Домингес 80
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
7 нояб. 2011, -:- МСК
7.11.2011, -:- МСК
понедельник
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
89
0
Кастро
Диего Кастро
83'
83'
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Мичел
Мичел
49'
49'
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
40'
40'
90
0
Риос
Педро Риос
34
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
52
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Рафа
Рафа
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Мику
Мику
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Лопес
Антонио Лопес
70
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
46
0
Домингес
Альваро Домингес
80'
80'
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
57
0
Туран
Арда Туран
90
0
Диего
Диего
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
30'
30'
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Переа
Луис Переа
0
Пулидо
Хорхе Пулидо
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци