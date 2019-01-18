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Хетафе VS Алавес
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Хетафе - Алавес: 18 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
4:0
Хетафе - Алавес: 18 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
18 янв. 2019, 23:00 МСК
18.01.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-
События
Матч окончен 4:0
Прошлые матчи
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 0
Алавес
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
16:00
Хетафе
0
Алавес
0
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
Алавес
0 : 0
Хетафе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
Алавес
0
Хетафе
0
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Алавес
0 : 0
Хетафе
13.07.2020
13 июля 2020
пн
20:30
Алавес
0
Хетафе
0
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
20:00
Хетафе
1
Алавес
1
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
23:00
Хетафе
4 : 0
Алавес
18.01.2019
18 янв. 2019
пт
23:00
Хетафе
4
Алавес
0
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
Алавес
1 : 1
Хетафе
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
21:00
Алавес
1
Хетафе
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Алавес
2 : 0
Хетафе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Алавес
2
Хетафе
0
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
21:00
Алавес
3 : 0
Хетафе
30.11.2017
30 нояб. 2017
чт
21:00
Алавес
3
Хетафе
0
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Хетафе
4 : 1
Алавес
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Хетафе
4
Алавес
1
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:30
Хетафе
0 : 1
Алавес
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:30
Хетафе
0
Алавес
1
Новости
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
08 января, 15:04
«Хетафе» сменил название клуба на матч с «Барсой». Его перевод – вера
#Хетафе
17 октября 2020, 22:53
Игроки «Хетафе» были в майках без логотипа и технического спонсора. Один играл так с самого начала, другой – со второго тайма
#Хетафе
26 сентября 2020, 19:35
30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
10 марта 2019, 12:18
#
Новости матча
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
13 февраля 2020, 22:44
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26