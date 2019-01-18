Хетафе - Алавес: 18 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Хетафе
Хетафе
4:0

Хетафе - Алавес: 18 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Алавес
Витория-Гастейс
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
18 янв. 2019, 23:00 МСК
18.01.2019, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Алавес
мин
1
Пачеко
Фернандо Пачеко
3
Дуарте
Рубен Дуарте
22
Лежен
Флориан Лежен
5
Лагвардия
Виктор Лагвардия
23
Наварро
Химо Наварро
20
Понс
Пере Понс
6
Батталья
Родриго Батталья
16
Мендес
Эдгар Мендес
24
Хота
Хота
37
Пельистри
Факундо Пельистри
9
Хоселу
Хоселу
Запасные
13
Сивера
Антонио Сивера
-
21
Агиррегабирия
Мартин Агиррегабирия
-
2
Тачи
Тачи
-
26
Лопес
Хави Лопес
-
17
Кордоба
Иньиго Кордоба
-
29
Сайнс
Борха Сайнс
-
30
Махмуд
Абдаллахи Махмуд
-
18
Бурги
Бурги
-
14
Дейверсон
Дейверсон
-
11
Риоха
Луис Риоха
-

События

Матч окончен 4:0

Прошлые матчи

31.01.2021 31 янв. 2021 вс 16:00
Хетафе
0 : 0
Алавес
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 16:00
Хетафе
0
Алавес
0
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
Алавес
0 : 0
Хетафе
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:00
Алавес
0
Хетафе
0
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
Алавес
0 : 0
Хетафе
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
Алавес
0
Хетафе
0
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
Хетафе
1
Алавес
1
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 23:00
Хетафе
4 : 0
Алавес
18.01.2019 18 янв. 2019 пт 23:00
Хетафе
4
Алавес
0
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 21:00
Алавес
1 : 1
Хетафе
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 21:00
Алавес
1
Хетафе
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Алавес
2 : 0
Хетафе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Алавес
2
Хетафе
0
30.11.2017 30 нояб. 2017 чт 21:00
Алавес
3 : 0
Хетафе
30.11.2017 30 нояб. 2017 чт 21:00
Алавес
3
Хетафе
0
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:00
Хетафе
4 : 1
Алавес
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 15:00
Хетафе
4
Алавес
1
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:30
Хетафе
0 : 1
Алавес
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:30
Хетафе
0
Алавес
1

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