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Гранада VS Реал
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Гранада - Реал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
-:-
Гранада - Реал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Предварительный состав
Подробнее
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
20
Вальехо
Хесус Вальехо
6
Санчес
Херман Санчес
2
Фулкье
Димитри Фулкье
28
Санчес
Пепе Санчес
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
26
Соро
Альберто Соро
23
Молина
Хорхе Молина
7
Суарес
Луис Суарес
Запасные
1
Силва
Руй Силва
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
18
Марин
Адриан Марин
-
16
Диас
Виктор Диас
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
12
Кина
Домингуш Кина
-
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
Juan Ignacio Brunet Bordin
-
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Прошлые матчи
13.05.2021
13 мая 2021
чт
23:00
Гранада
1 : 4
Реал
13.05.2021
13 мая 2021
чт
23:00
Гранада
1
Реал
4
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:45
Реал
2 : 0
Гранада
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:45
Реал
2
Гранада
0
13.07.2020
13 июля 2020
пн
23:00
Гранада
1 : 2
Реал
13.07.2020
13 июля 2020
пн
23:00
Гранада
1
Реал
2
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4
Гранада
2
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:45
Гранада
0 : 4
Реал
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:45
Гранада
0
Реал
4
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
15:00
Реал
5 : 0
Гранада
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
15:00
Реал
5
Гранада
0
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:30
Гранада
1 : 2
Реал
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:30
Гранада
1
Реал
2
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
Реал
1 : 0
Гранада
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
Реал
1
Гранада
0
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Реал
9 : 1
Гранада
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Реал
9
Гранада
1
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Гранада
0 : 4
Реал
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Гранада
0
Реал
4
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
Реал
2 : 0
Гранада
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
Реал
2
Гранада
0
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
Гранада
0 : 1
Реал
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
Гранада
0
Реал
1
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
-:-
Гранада
1 : 0
Реал
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
-:-
Гранада
1
Реал
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
20:50
Реал
3 : 0
Гранада
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
20:50
Реал
3
Гранада
0
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Гранада
1 : 2
Реал
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Гранада
1
Реал
2
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
22:00
Реал
5 : 1
Гранада
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
22:00
Реал
5
Гранада
1
Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56