Гранада - Реал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
-:-

Гранада - Реал: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
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Прошлые матчи

13.05.2021 13 мая 2021 чт 23:00
Гранада
1 : 4
Реал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 23:00
Гранада
1
Реал
4
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:45
Реал
2 : 0
Гранада
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:45
Реал
2
Гранада
0
13.07.2020 13 июля 2020 пн 23:00
Гранада
1 : 2
Реал
13.07.2020 13 июля 2020 пн 23:00
Гранада
1
Реал
2
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Реал
4 : 2
Гранада
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Реал
4
Гранада
2
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:45
Гранада
0 : 4
Реал
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:45
Гранада
0
Реал
4
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:00
Реал
5 : 0
Гранада
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:00
Реал
5
Гранада
0
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:30
Гранада
1 : 2
Реал
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:30
Гранада
1
Реал
2
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
Реал
1 : 0
Гранада
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
Реал
1
Гранада
0
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:00
Реал
9 : 1
Гранада
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:00
Реал
9
Гранада
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Гранада
0 : 4
Реал
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Гранада
0
Реал
4
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
Реал
2 : 0
Гранада
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
Реал
2
Гранада
0
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
Гранада
0 : 1
Реал
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
Гранада
0
Реал
1
03.02.2013 03 февр. 2013 вс -:-
Гранада
1 : 0
Реал
03.02.2013 03 февр. 2013 вс -:-
Гранада
1
Реал
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 20:50
Реал
3 : 0
Гранада
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 20:50
Реал
3
Гранада
0
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Гранада
1 : 2
Реал
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Гранада
1
Реал
2
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 22:00
Реал
5 : 1
Гранада
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 22:00
Реал
5
Гранада
1

Новости

Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
# Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56