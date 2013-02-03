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Олимпиада 2020
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Гранада VS Реал
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Гранада - Реал: 03 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
1:0
Гранада - Реал: 03 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
3 февр. 2013, -:- МСК
3.02.2013, -:- МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:45
Реал
2 : 0
Гранада
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:45
Реал
2
Гранада
0
13.07.2020
13 июля 2020
пн
23:00
Гранада
1 : 2
Реал
13.07.2020
13 июля 2020
пн
23:00
Гранада
1
Реал
2
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4
Гранада
2
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:45
Гранада
0 : 4
Реал
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:45
Гранада
0
Реал
4
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
15:00
Реал
5 : 0
Гранада
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
15:00
Реал
5
Гранада
0
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:30
Гранада
1 : 2
Реал
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:30
Гранада
1
Реал
2
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
Реал
1 : 0
Гранада
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
Реал
1
Гранада
0
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Реал
9 : 1
Гранада
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
13:00
Реал
9
Гранада
1
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Гранада
0 : 4
Реал
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
18:00
Гранада
0
Реал
4
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
Реал
2 : 0
Гранада
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
18:00
Реал
2
Гранада
0
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
Гранада
0 : 1
Реал
26.08.2013
26 авг. 2013
пн
22:00
Гранада
0
Реал
1
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
-:-
Гранада
1 : 0
Реал
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
-:-
Гранада
1
Реал
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
20:50
Реал
3 : 0
Гранада
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
20:50
Реал
3
Гранада
0
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Гранада
1 : 2
Реал
05.05.2012
05 мая 2012
сб
22:00
Гранада
1
Реал
2
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
22:00
Реал
5 : 1
Гранада
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
22:00
Реал
5
Гранада
1
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
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17 марта, 02:50
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07 марта, 16:13
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#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
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«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
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17 марта, 00:52
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25 февраля, 00:54
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24 февраля, 23:44
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24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47