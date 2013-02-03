Гранада - Реал: 03 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гранада
Гранада
1:0

Гранада - Реал: 03 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
3 февр. 2013, -:- МСК
3.02.2013, -:- МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
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Прогнозы

Предварительный состав

Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:45
Реал
2 : 0
Гранада
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:45
Реал
2
Гранада
0
13.07.2020 13 июля 2020 пн 23:00
Гранада
1 : 2
Реал
13.07.2020 13 июля 2020 пн 23:00
Гранада
1
Реал
2
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Реал
4 : 2
Гранада
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Реал
4
Гранада
2
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:45
Гранада
0 : 4
Реал
06.05.2017 06 мая 2017 сб 21:45
Гранада
0
Реал
4
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:00
Реал
5 : 0
Гранада
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:00
Реал
5
Гранада
0
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:30
Гранада
1 : 2
Реал
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:30
Гранада
1
Реал
2
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
Реал
1 : 0
Гранада
19.09.2015 19 сент. 2015 сб 17:00
Реал
1
Гранада
0
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:00
Реал
9 : 1
Гранада
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 13:00
Реал
9
Гранада
1
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Гранада
0 : 4
Реал
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 18:00
Гранада
0
Реал
4
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
Реал
2 : 0
Гранада
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 18:00
Реал
2
Гранада
0
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
Гранада
0 : 1
Реал
26.08.2013 26 авг. 2013 пн 22:00
Гранада
0
Реал
1
03.02.2013 03 февр. 2013 вс -:-
Гранада
1 : 0
Реал
03.02.2013 03 февр. 2013 вс -:-
Гранада
1
Реал
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 20:50
Реал
3 : 0
Гранада
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 20:50
Реал
3
Гранада
0
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Гранада
1 : 2
Реал
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Гранада
1
Реал
2
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 22:00
Реал
5 : 1
Гранада
07.01.2012 07 янв. 2012 сб 22:00
Реал
5
Гранада
1

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