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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Герта
Берлин
Рамос 74
1:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
24 авг. 2013, 19:30 МСК
24.08.2013, 19:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
90
0
Шульц
Нико Шульц
90
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
88
0
Рамос
Адриан Рамос
74'
74'
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
63
Запасные
0
Бурхерт
Саша Бурхерт
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Холланд
Фабиан Холланд
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Клюге
Пеер Клюге
0
Ронни
Ронни
0
Вагнер
Сандро Вагнер
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Бадель
Милан Бадель
86
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Лам
Жи Гин Лам
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Та
Джонатан Та
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Нафиу
Вальмир Нафиу
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
0
Демирбай
Керем Демирбай