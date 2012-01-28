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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Волейбол
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Матч завершен
Герта
Берлин
Ласогга 81
1:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Янсен 24
Петрич 45
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
28 янв. 2012, 17:30 МСК
28.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хубник
Роман Хубник
90
0
Янкер
Кристоф Янкер
22
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Оттль
Андреас Оттль
75
0
Лустенбергер
Фабиан Лустенбергер
90
0
Торун
Тунай Торун
46
0
Рамос
Адриан Рамос
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
81'
81'
90
Запасные
0
Аэртс
Майкел Аэртс
0
Миятович
Андре Миятович
0
Моралес
Альфредо Моралес
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Джуричин
Марко Джуричин
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
24'
24'
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Сала
Джакопо Сала
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
0
Петрич
Младен Петрич
45'
45'
85
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Теше
Роберт Теше
0
Качар
Гойко Качар
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сон
Хын-Мин Сон