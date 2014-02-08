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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:3
Матч завершен
Герта
Берлин
Аллагуи 15
Рамос 23
Рамос 38
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
8 февр. 2014, 20:30 МСК
8.02.2014, 20:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Боуи
Уасим Боуи
46
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
61
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Лам
Жи Гин Лам
90
0
Зуа
Жак Зуа
90
0
Джон
Ола Джон
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
0
Собич
Лассе Собич
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
Герта
мин
0
Крафт
Томас Крафт
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
90
0
Кобиашвили
Леван Кобиашвили
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Пекарик
Петер Пекарик
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
69
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
81
0
Рамос
Адриан Рамос
38'
23'
38', 23'
86
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
15'
15'
90
Запасные
0
Герсбек
Мариус Герсбек
0
Янкер
Кристоф Янкер
0
Бен-Хатира
Энис Бен-Хатира
0
Нимайер
Петер Нимайер
0
Ронни
Ронни
0
Шульц
Нико Шульц
0
Вагнер
Сандро Вагнер