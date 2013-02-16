Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 24
1:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
16 февр. 2013, 17:30 МСК
16.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
75
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
24'
24'
88
0
Сон
Хын-Мин Сон
75
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Качар
Гойко Качар
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Берг
Маркус Берг
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
87
0
Джака
Гранит Джака
82
0
Рупп
Лукас Рупп
66
0
Ханке
Майк Ханке
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Юнес
Армин Юнес
0
Де Йонг
Люк Де Йонг