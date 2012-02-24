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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ханке 45
1:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Арслан 56
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
24 февр. 2012, 22:30 МСК
24.02.2012, 22:30 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
45'
45'
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
79
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Штранцль
Мартин Штранцль
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Ринг
Александер Ринг
0
Оцу
Юки Оцу
0
Леки
Мэтью Леки
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
83
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
56'
56'
90
0
Сала
Джакопо Сала
72
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Брума
Джеффри Брума
0
Теше
Роберт Теше
0
Качар
Гойко Качар
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сон
Хын-Мин Сон