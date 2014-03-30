Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Дамс 37
Раффаэл 75
Домингес 78
3:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Зуа 29
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
30 марта 2014, 16:30 МСК
30.03.2014, 16:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
37'
37'
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
63
0
Домингес
Альваро Домингес
78'
78'
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
86
0
Крамер
Кристоф Крамер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
75'
75'
90
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Корб
Юлиан Корб
0
Джака
Гранит Джака
0
Рупп
Лукас Рупп
0
Юнес
Армин Юнес
0
Хргота
Бранимир Хргота
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
83
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
83
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
46
0
Зуа
Жак Зуа
29'
29'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Та
Джонатан Та
0
Теше
Роберт Теше
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Боуи
Уасим Боуи
0
Джон
Ола Джон