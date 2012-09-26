Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Штранцль 39
Домингес 90
2:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 23
Руднев 45
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
26 сент. 2012, 21:00 МСК
26.09.2012, 21:00 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
39'
39'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90'
90'
90
0
Янчке
Тони Янчке
77
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Джака
Гранит Джака
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
61
0
Ханке
Майк Ханке
90
0
Де Йонг
Люк Де Йонг
58
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Хргота
Бранимир Хргота
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
23'
23'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
45'
45'
78
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Штернберг
Янек Штернберг
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг