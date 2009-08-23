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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 40
Анелька 76
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2009, 18:00 МСК
23.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
64
0
Замора
Бобби Замора
74
0
Демпси
Клинт Демпси
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Ки-Хион
Сеул Ки-Хион
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
87
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
83
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
76'
76'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
40'
40'
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Деку
Деку
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж