Челси - Фулхэм: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
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Челси - Фулхэм: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Фулхэм
Лондон
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Фулхэм
мин
-
Лемина
Марио Лемина
-
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
Лукман
Адемола Лукман
-
Андерсен
Йоахим Андерсен

Прошлые матчи

16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0
Челси
1
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:05
Фулхэм
1 : 2
Челси
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:05
Фулхэм
1
Челси
2
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 15:00
Челси
2 : 0
Фулхэм
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 15:00
Челси
2
Фулхэм
0
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
01.03.2014 01 марта 2014 сб 18:00
Фулхэм
1
Челси
3
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:30
Челси
2
Фулхэм
0
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 22:00
Фулхэм
0 : 3
Челси
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 22:00
Фулхэм
0
Челси
3
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:45
Челси
0 : 0
Фулхэм
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:45
Челси
0
Фулхэм
0
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 22:00
Фулхэм
1 : 1
Челси
09.04.2012 09 апр. 2012 пн 22:00
Фулхэм
1
Челси
1
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 16:00
Челси
1 : 1
Фулхэм
26.12.2011 26 дек. 2011 пн 16:00
Челси
1
Фулхэм
1
14.02.2011 14 февр. 2011 пн 23:00
Фулхэм
0 : 0
Челси
14.02.2011 14 февр. 2011 пн 23:00
Фулхэм
0
Челси
0
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Челси
1 : 0
Фулхэм
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Челси
1
Фулхэм
0
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Челси
2 : 1
Фулхэм
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Челси
2
Фулхэм
1
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Челси
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 18:00
Фулхэм
0
Челси
2
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Челси
3 : 1
Фулхэм
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Челси
3
Фулхэм
1
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 17:00
Фулхэм
2 : 2
Челси
28.12.2008 28 дек. 2008 вс 17:00
Фулхэм
2
Челси
2
01.01.2008 01 янв. 2008 вт 15:45
Фулхэм
1 : 2
Челси
01.01.2008 01 янв. 2008 вт 15:45
Фулхэм
1
Челси
2
29.09.2007 29 сент. 2007 сб 17:00
Челси
0 : 0
Фулхэм
29.09.2007 29 сент. 2007 сб 17:00
Челси
0
Фулхэм
0

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