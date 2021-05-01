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Челси VS Фулхэм
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Челси - Фулхэм: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Фулхэм: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
5
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Канте
Н'Голо Канте
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
22
Зиеш
Хаким Зиеш
Запасные
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
24
Джеймс
Рис Джеймс
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
11
Вернер
Тимо Вернер
-
Фулхэм
мин
-
Лемина
Марио Лемина
-
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
Лукман
Адемола Лукман
-
Андерсен
Йоахим Андерсен
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0
Челси
1
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:05
Фулхэм
1 : 2
Челси
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:05
Фулхэм
1
Челси
2
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
15:00
Челси
2 : 0
Фулхэм
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
15:00
Челси
2
Фулхэм
0
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1 : 3
Челси
01.03.2014
01 марта 2014
сб
18:00
Фулхэм
1
Челси
3
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
Челси
2
Фулхэм
0
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
22:00
Фулхэм
0 : 3
Челси
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
22:00
Фулхэм
0
Челси
3
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Челси
0 : 0
Фулхэм
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:45
Челси
0
Фулхэм
0
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
22:00
Фулхэм
1 : 1
Челси
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
22:00
Фулхэм
1
Челси
1
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
16:00
Челси
1 : 1
Фулхэм
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
16:00
Челси
1
Фулхэм
1
14.02.2011
14 февр. 2011
пн
23:00
Фулхэм
0 : 0
Челси
14.02.2011
14 февр. 2011
пн
23:00
Фулхэм
0
Челси
0
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Челси
1 : 0
Фулхэм
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Челси
1
Фулхэм
0
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Челси
2 : 1
Фулхэм
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
18:00
Челси
2
Фулхэм
1
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Фулхэм
0 : 2
Челси
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Фулхэм
0
Челси
2
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Челси
3 : 1
Фулхэм
02.05.2009
02 мая 2009
сб
17:00
Челси
3
Фулхэм
1
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
Фулхэм
2 : 2
Челси
28.12.2008
28 дек. 2008
вс
17:00
Фулхэм
2
Челси
2
01.01.2008
01 янв. 2008
вт
15:45
Фулхэм
1 : 2
Челси
01.01.2008
01 янв. 2008
вт
15:45
Фулхэм
1
Челси
2
29.09.2007
29 сент. 2007
сб
17:00
Челси
0 : 0
Фулхэм
29.09.2007
29 сент. 2007
сб
17:00
Челси
0
Фулхэм
0
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Абрамович не дает интервью – но Forbes вдруг дал. Почему непубличный. Зачем «Челси» женская команда. Как реагирует на истории про расизм
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03 февраля, 22:20
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