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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 73
Смоллинг 75
2:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Гера 4
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2009, 18:00 МСК
28.12.2009, 18:00 МСК
понедельник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Жирков
Юрий Жирков
84
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
65
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
70
0
Коул
Джо Коул
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
73'
73'
90
0
Калу
Саломон Калу
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Коул
Эшли Коул
0
Алекс
Алекс
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Старридж
Даниэль Старридж
0
Какута
Гаэль Какута
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
75'
75'
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
67
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Гера
Золтан Гера
4'
4'
71
0
Дафф
Дэмьен Дафф
85
0
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Каллио
Тони Каллио
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Джонсон
Энди Джонсон