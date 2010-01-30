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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Агбонлахор 40
Агбонлахор 44
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
30 янв. 2010, 18:00 МСК
30.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Келли
Стефен Келли
74
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
25
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Невланд
Эрик Невланд
65
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Стоор
Фредрик Стоор
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
0
Эльм
Давид Эльм
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
40'
44'
40', 44'
90
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Делф
Фабиан Делф
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо