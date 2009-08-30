Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Пэйнтсил 3
Агбонлахор 59
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
30 авг. 2009, 18:00 МСК
30.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Кларк
Киран Кларк
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
72
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
59'
59'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Уорнок
Стивен Уорнок
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
0
Хески
Эмил Хески
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
3'
3'
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Камара
Диоманси Камара
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Невланд
Эрик Невланд
75
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Джонсон
Эдди Джонсон