Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Пэйнтсил 3
Агбонлахор 59
2:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
30 авг. 2009, 18:00 МСК
30.08.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Кларк
Киран Кларк
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
72
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
59'
59'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Уорнок
Стивен Уорнок
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
0
Делф
Фабиан Делф
0
Карью
Джон Карью
0
Хески
Эмил Хески
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
3'
3'
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Камара
Диоманси Камара
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Невланд
Эрик Невланд
75
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Джонсон
Эдди Джонсон