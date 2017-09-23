Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ниасс 77
Ниасс 82
2:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 49
АПЛ, 6 тур

АПЛ,

6 тур

Англия
23 сент. 2017, 17:00 МСК
23.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
20
Классен
Дэви Классен
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
43
Кенни
Джонджо Кенни
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Влашич
Никола Влашич
19
Ниасс
Умар Ниасс
77', 82'
9
Рамирес
Сандро Рамирес
31
Лукман
Адемола Лукман
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
49'
49'
90
33
Айб
Джордон Айб
90
Запасные
3
Кук
Стив Кук
7
Пью
Марк Пью
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
16
Кук
Льюис Кук
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе