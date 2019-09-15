Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 23
Фрейзер 67
Уилсон 72
3:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 44
АПЛ, 5 тур

АПЛ,

5 тур

Англия
15 сент. 2019, 16:00 МСК
15.09.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Борнмут
мин
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
57
13
Уилсон
Каллум Уилсон
72'
23'
72', 23'
90
3
Кук
Стив Кук
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
16
Кук
Льюис Кук
77
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
21
Рико
Диего Рико
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
33
Мепхам
Крис Мепхам
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
67'
8
Лерма
Жефферсон Лерма
10
Айб
Джордон Айб
Эвертон
мин
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
71
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
44'
44'
71
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
81
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
20
Бернард
Бернард
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
27
Кен
Мойзе Кен