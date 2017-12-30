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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Фрейзер 33
Фрейзер 89
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Гуйе 57
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
30 дек. 2017, 18:00 МСК
30.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
33'
89'
33', 89'
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
9
Афобе
Беник Афобе
31
Муссе
Ли Муссе
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
4
Кин
Майкл Кин
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
57'
57'
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
7
Боласи
Янник Боласи
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Руни
Уэйн Руни
19
Ниасс
Умар Ниасс