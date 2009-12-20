Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Билялетдинов 6
1:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Ларссон 22
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
20 дек. 2009, 18:00 МСК
20.12.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
6'
6'
71
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Воган
Джеймс Воган
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
70
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
22'
22'
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
83
0
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Джонсон
Дамьен Джонсон
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс