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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Джером 26
Гарднер 52
2:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Аничебе 19
Айегбени 22
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
13 марта 2010, 18:00 МСК
13.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Бойер
Ли Бойер
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
52'
52'
60
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
73
0
Джером
Кэмерон Джером
26'
26'
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Кедрю
Франк Кедрю
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Тайнио
Теему Тайнио
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
76
0
Аничебе
Виктор Аничебе
19'
19'
80
0
Айегбени
Якубу Айегбени
22'
22'
67
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Донован
Лэндон Донован
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг