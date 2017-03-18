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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 9
Валенсия 78
Лукаку 90
Лукаку 90
4:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
18 марта 2017, 18:00 МСК
18.03.2017, 18:00 МСК
суббота
Пол Тирни
Пол Тирни
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
9'
9'
56
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
30
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
26
Дэвис
Том Дэвис
77
8
Баркли
Росс Баркли
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90'
90'
90', 90'
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
25
Мори
Рамиро Мори
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
18
Бэрри
Гарет Бэрри
12
Леннон
Аарон Леннон
19
Валенсия
Эннер Валенсия
78'
31
Лукман
Адемола Лукман
Халл Сити
мин
16
Якупович
Элдин Якупович
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
6
Дэйвис
Кертис Дэйвис
64
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
11
Клукас
Самуэль Клукас
90
8
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
10
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
50
Маркович
Лазар Маркович
86
9
Эрнандес
Абель Эрнандес
82
Запасные
23
Маршалл
Дэвид Маршалл
28
Тимон
Джош Тимон
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
7
Мейлер
Дэвид Мейлер
15
Мэлони
Шон Мэлони
17
Гросицки
Камил Гросицки
20
Диоманде
Адама Диоманде