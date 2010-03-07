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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Артета 17
Артета 38
Гарсия 52
Донован 82
Родуэлл 86
5:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
7 марта 2010, 19:00 МСК
7.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
85
0
Артета
Микель Артета
17'
38'
17', 38'
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Осман
Леон Осман
44
0
Аничебе
Виктор Аничебе
71
0
Айегбени
Якубу Айегбени
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Донован
Лэндон Донован
82'
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
86'
0
Гослинг
Дэн Гослинг
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Бармби
Ник Бармби
60
0
Боатенг
Джордж Боатенг
90
0
Буллард
Джимми Буллард
63
0
Гарсия
Ричард Гарсия
52'
52'
90
0
Заки
Амр Заки
70
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Купер
Лиам Купер
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Джеованни
Джеованни
0
Гилас
Камель Гилас
0
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
0
Алтидор
Жози Алтидор