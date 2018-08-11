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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Енисей
Красноярск
Костюков 58
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Эрнандес 79
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
11 авг. 2018, 16:30 МСК
11.08.2018, 16:30 МСК
суббота
Евгений Галимов
Евгений Галимов
Главный Судья
Составы
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
3
Занев
Петар Занев
23
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
72
2
Кичин
Валерий Кичин
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
8
Комолов
Павел Комолов
90
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
9
Бодул
Дарко Бодул
90
77
Костюков
Михаил Костюков
58'
58'
62
Запасные
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
47
Филиппов
Михаил Филиппов
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
27
Рожков
Павел Рожков
8
Комков
Михаил Комков
83
Харитонов
Александр Харитонов
70
Гавазай
Энис Гавазай
11
Саркисов
Артур Саркисов
91
Обрадович
Марко Обрадович
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
91
Чернов
Никита Чернов
66
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
17
Бекао
Родриго Бекао
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
29
Бийол
Яка Бийол
90
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
57
63
Чалов
Федор Чалов
83
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
11
Эрнандес
Абель Эрнандес
79'
81
Жиронкин
Виталий Жиронкин