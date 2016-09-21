Енисей - ЦСКА: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Енисей
Красноярск
2:1

Енисей - ЦСКА: 21 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
21 сент. 2016, 15:00 МСК
21.09.2016, 15:00 МСК
среда
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Енисей
мин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
-
Марков
Николай Марков
1
Опарин
Михаил Опарин
91
Карпук
Илья Карпук
12
Раздорских
Никита Раздорских
13
Галимов
Александр Галимов
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
2
Кичин
Валерий Кичин
32
Глушков
Никита Глушков
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
10
Комков
Михаил Комков
-
21
Иванов
Егор Иванов
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
7
Зотов
Александр Зотов
-
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 15:00
ЦСКА
2
Енисей
1
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 16:30
Енисей
1 : 1
ЦСКА
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 16:30
Енисей
1
ЦСКА
1
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 15:00
Енисей
2 : 1
ЦСКА
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 15:00
Енисей
2
ЦСКА
1
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 19:00
ЦСКА
3 : 0
Енисей
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 19:00
ЦСКА
3
Енисей
0

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