Матч завершен
ЦСКА
Москва
Щенников 4
Влашич 15
2:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
Комолов 54
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
8 дек. 2018, 15:00 МСК
8.12.2018, 15:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
4'
4'
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
17
Бекао
Родриго Бекао
55
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
46
8
Влашич
Никола Влашич
15'
15'
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
77
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
91
Чернов
Никита Чернов
67
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
29
Бийол
Яка Бийол
11
Эрнандес
Абель Эрнандес
19
Нисимура
Такума Нисимура
Енисей
мин
55
Юрченко
Давид Юрченко
90
33
Занев
Петар Занев
90
63
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
2
Кичин
Валерий Кичин
90
3
Ятченко
Дмитрий Ятченко
88
10
Комков
Михаил Комков
90
8
Огуде
Фегор Огуде
90
6
Торбинский
Дмитрий Торбинский
68
17
Зотов
Александр Зотов
90
11
Саркисов
Артур Саркисов
90
48
Кутьин
Александр Кутьин
32
Запасные
47
Филиппов
Михаил Филиппов
1
Нестеренко
Юрий Нестеренко
4
Гасанов
Шамиль Гасанов
27
Рожков
Павел Рожков
14
Семакин
Максим Семакин
5
Комолов
Павел Комолов
54'
70
Гавазай
Энис Гавазай
14
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
9
Бодул
Дарко Бодул
91
Обрадович
Марко Обрадович