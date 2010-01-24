Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паласио 18
Креспо 42
2:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
24 янв. 2010, 17:00 МСК
24.01.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Джанночаро
Антонио Джанночаро
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Сапатер
Альберто Сапатер
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
70
0
Росси
Марко Росси
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
42'
42'
70
0
Паласио
Родриго Паласио
18'
18'
78
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Фатич
Иван Фатич
0
Юрич
Иван Юрич
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Суасо
Давид Суасо
Аталанта
мин
0
Коппола
Фердинандо Коппола
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Дзанетти
Паоло Дзанетти
53
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
64
Запасные
0
Консильи
Андреа Консильи
0
Гарич
Гиорги Гарич
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
0
Чераволо
Фабио Чераволо