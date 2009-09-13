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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Ропотан 8
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Баженов 73
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
13 сент. 2009, 13:00 МСК
13.09.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
29
0
Гранат
Владимир Гранат
76
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
8'
8'
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Денисов
Александр Денисов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Юсупов
Артур Юсупов
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков
0
Кокорин
Александр Кокорин
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Филипенко
Егор Филипенко
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
90
0
Кариока
Кариока
69
0
Джано
Джано
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
46
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Рыжков
Владислав Рыжков
0
Баженов
Никита Баженов
73'
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов