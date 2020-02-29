Матч завершен
Динамо
Москва
0:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 29
Зобнин 62
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
29 февр. 2020, 16:30 МСК
29.02.2020, 16:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
80
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
56
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
80
Запасные
61
Сангаре
Дэвид Сангаре
3
Плиев
Заурбек Плиев
34
Рауш
Константин Рауш
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
77
Каборе
Шарль Каборе
23
Соснин
Антон Соснин
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
8
Панченко
Кирилл Панченко
27
Комличенко
Николай Комличенко
27
Филипп
Максимилиан Филипп
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
33
Крал
Алекс Крал
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
62'
62'
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
29'
29'
72
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
77
Соболев
Александр Соболев
83
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
56
Гапонов
Илья Гапонов
39
Маслов
Павел Маслов
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
8
Гулиев
Аяз Гулиев
8
Тиль
Гус Тиль
39
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
11
Ларссон
Джордан Ларссон