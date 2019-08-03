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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
3 авг. 2019, 19:00 МСК
3.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Айртон
Айртон
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
64
8
Гулиев
Аяз Гулиев
90
49
Джано
Джано
46
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
57
Селихов
Александр Селихов
29
Кутепов
Илья Кутепов
56
Гапонов
Илья Гапонов
92
Рассказов
Николай Рассказов
20
Шюррле
Андре Шюррле
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
22
Игнатов
Михаил Игнатов
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
26
Умяров
Наиль Умяров
21
Баду
Малколм Баду
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
60
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
67
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
74
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
19
Плиев
Заурбек Плиев
7
Ордец
Иван Ордец
20
Морозов
Григорий Морозов
12
Евгеньев
Роман Евгеньев
12
Калинин
Игорь Калинин
9
Кардозу
Мигел Кардозу
5
Теттех
Абдул Теттех
20
Грулев
Вячеслав Грулев
10
Черных
Федор Черных
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи