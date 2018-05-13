Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Луценко 35
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
13 мая 2018, 14:00 МСК
13.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
6
Максимович
Никола Максимович
68
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
10
Промес
Квинси Промес
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
76
30
Ханни
Софьян Ханни
46
19
Самедов
Александр Самедов
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
35
Таски
Сердар Таски
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
3
Петкович
Марко Петкович
61
Фернандо
Фернандо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
63
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
75
Игнатов
Михаил Игнатов
45
Еременко
Сергей Еременко
9
Зе Луиш
Зе Луиш
66
Нимели
Силванус Нимели
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
33
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
54
Козлов
Алексей Козлов
90
27
Соу
Самба Соу
90
5
Теттех
Абдул Теттех
73
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
35'
35'
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
63
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
26
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
57
Грулев
Вячеслав Грулев
7
Марков
Евгений Марков
13
Черных
Федор Черных
90
Обольский
Николай Обольский