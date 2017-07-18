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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Панченко 53
Ташаев 90
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 29
Адриано 32
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
18 июля 2017, 19:30 МСК
18.07.2017, 19:30 МСК
вторник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
74
Катрич
Анатолий Катрич
65
41
Сапета
Александр Сапета
46
10
Зотов
Александр Зотов
90
7
Ионов
Алексей Ионов
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
53'
53'
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
73
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
11
Темников
Иван Темников
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
33
Рыков
Владимир Рыков
62
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
27
Соу
Самба Соу
88
Ташаев
Александр Ташаев
90'
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
48
Луценко
Евгений Луценко
9
Погребняк
Павел Погребняк
14
Вандерсон
Вандерсон
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
11
Фернандо
Фернандо
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
10
Промес
Квинси Промес
29'
29'
90
12
Адриано
Луис Адриано
32'
32'
65
9
Зе Луиш
Зе Луиш
89
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
38
Щербаков
Константин Щербаков
7
Джано
Джано
71
Попов
Ивелин Попов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
53
Самсонов
Артем Самсонов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
69
Давыдов
Денис Давыдов
66
Нимели
Силванус Нимели