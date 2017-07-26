Матч завершен
Динамо
Киев
Ярмоленко 15
Мбокани 34
Гармаш 90
3:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
26 июля 2017, 19:30 МСК
26.07.2017, 19:30 МСК
среда
Составы
Динамо
мин
35
Коваль
Максим Коваль
90
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
24
Вида
Домагой Вида
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
90'
90'
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
15'
15'
90
70
Мбокани
Дьемерси Мбокани
34'
34'
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
Запасные
72
Рудько
Артур Рудько
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
15
Цыганков
Виктор Цыганков
18
Корзун
Никита Корзун
41
Беседин
Артем Беседин
Янг Бойз
мин
-
фон Берген
Стив фон Берген
90
43
Мбабу
Кевин Мбабу
90
24
Нуху
Касим Нуху
90
10
Раве
Йорик Раве
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
20
Эбишер
Михел Эбишер
90
99
Оаро
Гийом Оаро
90
9
Герндт
Александер Герндт
90
Запасные
4
Бюрки
Марко Бюрки
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
19
Шик
Торстен Шик