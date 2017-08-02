Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 13
2:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2017, 21:15 МСК
2.08.2017, 21:15 МСК
среда
Составы
Янг Бойз
мин
1
Вельфли
Марко Вельфли
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
43
Мбабу
Кевин Мбабу
90
24
Нуху
Касим Нуху
90
10
Раве
Йорик Раве
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
99
Оаро
Гийом Оаро
13'
13'
90
Запасные
4
Бюрки
Марко Бюрки
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
19
Шик
Торстен Шик
18
Нсаме
Жан-Пьер Нсаме
Динамо
мин
35
Коваль
Максим Коваль
90
44
Кадар
Тамаш Кадар
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
24
Вида
Домагой Вида
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
90
8
Шепелев
Владимир Шепелев
90
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
70
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
Запасные
94
Кедзиора
Томаш Кедзиора
29
Буяльский
Виталий Буяльский
15
Цыганков
Виктор Цыганков
18
Корзун
Никита Корзун
22
Кравец
Артем Кравец
41
Беседин
Артем Беседин