Матч завершен
Чертаново
Москва
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
Шаваев 35
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
13 нояб. 2019, 19:00 МСК
13.11.2019, 19:00 МСК
среда
Составы
Балтика
мин
-
Шаваев
Алихан Шаваев
35'
35'
90