Матч завершен
Балтика
Калининград
Маркин 31
1:2
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
28 июля 2019, 18:00 МСК
28.07.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Балтика
мин
-
Маркин
Михаил Маркин
31'
31'
90