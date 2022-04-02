Челси - Брентфорд: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
-:-

Челси - Брентфорд: 02 апреля 2022 смотреть онлайн

Брентфорд
Лондон
АПЛ, 31 тур

АПЛ,

31 тур

Англия
2 апр. 2022, 17:00 МСК
2.04.2022, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Брентфорд
мин
28
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
5
Пайннок
Этан Пайннок
30
Расмуссен
Мадс Расмуссен
24
Фосу
Тарик Фосу
31
Замбурек
Ян Замбурек
7
Каньос
Серхи Каньос
15
Форсс
Маркус Форсс
Запасные
1
Рая
Давид Рая
-
22
Дальсгаард
Хенрик Дальсгаард
-
3
Генри
Рико Генри
-
8
Йенсен
Матиас Йенсен
-
38
Maxwell Haygarth
Maxwell Haygarth
-
37
Alexander Gilbert
Alexander Gilbert
-
34
Aaron Pressley
Aaron Pressley
-
Главный тренер
Томас Франк

Прошлые матчи

28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Челси
4 : 0
Брентфорд
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Челси
4
Брентфорд
0
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 15:00
Челси
4 : 0
Брентфорд
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 15:00
Челси
4
Брентфорд
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 15:00
Брентфорд
2 : 2
Челси
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 15:00
Брентфорд
2
Челси
2

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