Матч завершен
Брентфорд
Лондон
2:2
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Челси
Лондон
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
27 янв. 2013, 15:00 МСК
27.01.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Составы