Матч завершен
Челси
Лондон
Мата 54
Оскар 67
Лэмпард 70
Терри 80
4:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Брентфорд
Лондон
Кубок Англии, 4 раунд

Кубок Англии,

4 раунд

Англия
17 февр. 2013, 15:00 МСК
17.02.2013, 15:00 МСК
воскресенье
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
0
Терри
Джон Терри
80'
80'
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Мозес
Виктор Мозес
64
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
70'
70'
79
0
Луис
Давид Луис
90
0
Оскар
Оскар
67'
67'
90
0
Мата
Хуан Мата
54'
54'
74
0
Ба
Демба Ба
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
0
Бертранд
Райан Бертранд
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Рамирес
Рамирес
0
Азар
Эден Азар
0
Торрес
Фернандо Торрес
Брентфорд
мин
0
Мур
Саймон Мур
90
0
Бидуэлл
Джейк Бидуэлл
90
0
Дин
Харли Дин
90
0
Крейг
Тони Крейг
90
0
Логан
Шэйлум Логан
90
0
Адейеми
Том Адейеми
90
0
Дуглас
Джонатан Дуглас
90
0
Дьягурага
Тумани Дьягурага
72
0
Форшоу
Адам Форшоу
77
0
Дональдсон
Клейтон Дональдсон
90
0
Тротта
Марселло Тротта
55
Запасные
0
Ли
Ричард Ли
0
Ходсон
Ли Ходсон
0
Баррон
Скотт Баррон
0
Ривс
Джейк Ривс
0
Саундерс
Сэм Саундерс
0
Форрестер
Гарри Форрестер