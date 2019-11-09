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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брешиа
Брешиа
0:4
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 17
Белотти 26
Беренгер 75
Беренгер 81
Серия А, 12 тур
Серия А,
12 тур
Италия
9 нояб. 2019, 17:00 МСК
9.11.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Брешиа
мин
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
28
Ромуло
Ромуло
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
3
Матею
Алеш Матею
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
20
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
90
4
Тонали
Сандро Тонали
90
7
Спалек
Николас Спалек
90
15
Кистана
Андреа Кистана
90
18
Айе
Флориан Айе
90
Запасные
22
Альфонсо
Энрико Альфонсо
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
26
Мартелла
Бруно Мартелла
23
Морозини
Леонардо Морозини
6
Ндой
Эмануэле Ндой
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
Торино
мин
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
33
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
24
Верди
Симоне Верди
90
23
Мейте
Суалихо Мейте
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
9
Белотти
Андреа Белотти
17'
26'
17', 26'
90
7
Лукич
Саша Лукич
90
34
Эйна
Ола Эйна
90
36
Бремер
Бремер
90
Запасные
25
Розати
Антонио Розати
18
Уйкани
Самир Уйкани
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
30
Джиджи
Коффи Джиджи
4
Лянко
Лянко
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
21
Беренгер
Алекс Беренгер
75', 81'
20
Эдера
Симоне Эдера
22
Миллико
Винченцо Миллико