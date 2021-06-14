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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:0
90'
ГОЛ! 3:0
89'
Замена
85'
Замена
85'
84'
Замена
80'
Желтая карточка
77'
Замена
77'
69'
Желтая карточка
Желтая карточка
66'
Замена
65'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
64'
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
38'
ГОЛ! 1:0
23'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
08 ноября 2020, 13:13
24 октября 2020, 09:10
16 ноября 2020, 23:57
13 ноября 2020, 15:09
14 октября 2020, 10:07