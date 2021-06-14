Бразилия - Венесуэла: 14 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Бразилия
Маркиньос 23
Неймар 64
Габриэль 89
3:0

Бразилия - Венесуэла: 14 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Венесуэла
Кубок Америки, 1 тур

Кубок Америки,

1 тур
14 июня 2021, 0:01 МСК
14.06.2021, 0:01 МСК
понедельник
Эстебан Остойич
Эстебан Остойич
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Бразилия
мин
0
Алисон
Алисон
90
16
Лоди
Ренан Лоди
46
0
Маркиньос
Маркиньос
23'
23'
90
14
Милитао
Эдер Милитао
90
0
Данило
Данило
90
0
Каземиро
Каземиро
90
0
Фред
Фред
85
17
Пакета
Лукас Пакета
46
0
Неймар
Неймар
64'
64'
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
85
0
Ришарлисон
Ришарлисон
65
Запасные
0
Эдерсон
Эдерсон
-
0
Вевертон
Вевертон
-
3
Силва
Тиаго Силва
-
6
Сандро
Алекс Сандро
44
22
Фелипе
Аугусто Фелипе
-
0
Эмерсон
Эмерсон
-
0
Фабиньо
Фабиньо
5
11
Рибейро
Эвертон Рибейро
44
20
Фирмино
Роберто Фирмино
-
0
Габриэль
Габриэль
89'
25
18
Жуниор
Винисиус Жуниор
5
0
Эвертон
Эвертон
-
Тренерский состав
Аденор Леонардо Бакки Тите
Венесуэла
мин
12
Гратероль
Хоэль Гратероль
90
27
Кумана
Йохан Кумана
90
14
Маго
Луис Маго
90
28
Мартинес
Адриан Мартинес
90
8
Ла Мантия
Франсиско Ла Мантия
90
21
Гонсалес
Александер Гонсалес
90
23
Кассерес
Кристиан Кассерес
84
5
Морено
Хуниор Морено
90
24
Манцано
Бернальдо Манцано
77
13
Мартинес
Хосе Мартинес
90
9
Аристегита
Фернандо Аристегита
77
Запасные
1
Фариньес
Вуйлькер Фариньес
-
22
Ромеро
Луис Ромеро
-
20
Эрнандес
Рональд Эрнандес
0
26
Кастильо
Эдсон Кастильо
6
15
Мурильо
Джон Мурильо
-
11
Кордова
Серхио Кордова
13
18
Селис
Ричард Селис
13
Тренерский состав
Жозе Пезейру

События

Матч окончен 3:0
90'
Замена
Рональд Эрнандес
Александер Гонсалес
ГОЛ! 3:0
Габриэль
89'
Замена
Винисиус Жуниор
Фред
85'
Замена
Фабиньо
Габриэль Жезус
85'
84'
Замена
Эдсон Кастильо
Кристиан Кассерес
80'
Желтая карточка
Луис Маго
77'
Замена
Ричард Селис
Бернальдо Манцано
77'
Замена
Серхио Кордова
Фернандо Аристегита
69'
Желтая карточка
Бернальдо Манцано
Желтая карточка
Габриэль
66'
Замена
Габриэль
Ришарлисон
65'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:0
Неймар
64'
Замена
Алекс Сандро
Лукас Пакета
46'
Замена
Эвертон Рибейро
Ренан Лоди
46'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
Ренан Лоди
38'
ГОЛ! 1:0
Маркиньос
23'
Начало матча

Прошлые матчи

14.06.2021 14 июня 2021 пн 0:01
Бразилия
3 : 0
Венесуэла
14.06.2021 14 июня 2021 пн 0:01
Бразилия
3
Венесуэла
0
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 3:30
Бразилия
1 : 0
Венесуэла
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 3:30
Бразилия
1
Венесуэла
0

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