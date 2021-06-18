Бразилия - Перу: 18 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Бразилия
Сандро 12
Неймар 68
Рибейро 89
Ришарлисон 90
4:0

Бразилия - Перу: 18 июня 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Перу
Кубок Америки, 2 тур

Кубок Америки,

2 тур
18 июня 2021, 3:00 МСК
18.06.2021, 3:00 МСК
пятница
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Бразилия
мин
23
Эдерсон
Эдерсон
90
6
Сандро
Алекс Сандро
12'
12'
77
3
Силва
Тиаго Силва
90
14
Милитао
Эдер Милитао
90
2
Данило
Данило
84
10
Неймар
Неймар
68'
68'
90
15
Фабиньо
Фабиньо
90
8
Фред
Фред
90
21
Габриэль
Габриэль
46
9
Жезус
Габриэль Жезус
72
19
Эвертон
Эвертон
46
Запасные
1
Алисон
Алисон
-
12
Вевертон
Вевертон
-
4
Маркиньос
Маркиньос
-
13
Эмерсон
Эмерсон
6
16
Лоди
Ренан Лоди
13
5
Каземиро
Каземиро
-
25
Луис
Дуглас Луис
-
17
Пакета
Лукас Пакета
-
11
Рибейро
Эвертон Рибейро
89'
44
20
Фирмино
Роберто Фирмино
18
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90'
44
18
Жуниор
Винисиус Жуниор
-
Главный тренер
Аденор Леонардо Бакки Тите
Перу
мин
1
Галлезе
Педро Галлезе
90
16
Лопес
Маркос Лопес
90
19
Йотун
Йошимар Йотун
74
15
Рамос
Кристиан Рамос
90
2
Абрам
Луис Абрам
90
3
Корсо
Альдо Корсо
90
13
Тапиа
Ренато Тапиа
90
18
Каррильо
Андре Каррильо
90
10
Куэва
Кристиан Куэва
74
8
Пенья
Серхио Пенья
67
9
Лападула
Джанлука Лападула
67
Запасные
12
Каседа
Карлос Каседа
-
21
Карвальо
Хосе Карвальо
-
5
Араухо
Мигель Араухо
-
22
Калленс
Александр Калленс
-
7
Тавара
Мартин Тавара
16
24
Гарсия
Расьель Гарсия
-
17
Иберико
Луис Иберико
23
26
Carlos Lora
Carlos Lora
-
25
Renzo Garces
Renzo Garces
-
4
Anderson Santamaría
Anderson Santamaría
-
23
A. Arias
A. Arias
16
11
Alex Valera
Alex Valera
23
Главный тренер
Рикардо Гарека

События

Матч окончен 4:0
ГОЛ! 4:0
Ришарлисон
90'
ГОЛ! 3:0
Эвертон Рибейро
89'
Замена
Эмерсон
Данило
84'
82'
Желтая карточка
Мартин Тавара
Замена
Ренан Лоди
Алекс Сандро
77'
74'
Замена
Мартин Тавара
Кристиан Куэва
74'
Замена
A. Arias
Йошимар Йотун
Замена
Роберто Фирмино
Габриэль Жезус
72'
ГОЛ! 2:0
Неймар
68'
67'
Замена
Alex Valera
Джанлука Лападула
67'
Замена
Луис Иберико
Серхио Пенья
Желтая карточка
Габриэль Жезус
59'
Замена
Эвертон Рибейро
Эвертон
46'
Замена
Ришарлисон
Габриэль
46'
Конец первого тайма (1:0)
44'
Желтая карточка
Йошимар Йотун
23'
Желтая карточка
Кристиан Рамос
ГОЛ! 1:0
Алекс Сандро
12'
Начало матча

Прошлые матчи

18.06.2021 18 июня 2021 пт 3:00
Бразилия
4 : 0
Перу
18.06.2021 18 июня 2021 пт 3:00
Бразилия
4
Перу
0
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 3:00
Перу
2 : 4
Бразилия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 3:00
Перу
2
Бразилия
4

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