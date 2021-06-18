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Запасные
Главный тренер
Аденор Леонардо Бакки Тите
мин
Запасные
Главный тренер
Рикардо Гарека
События
Матч окончен 4:0
ГОЛ! 4:0
90'
ГОЛ! 3:0
89'
82'
Желтая карточка
Замена
77'
74'
Замена
74'
Замена
Замена
72'
ГОЛ! 2:0
68'
67'
Замена
67'
Замена
Желтая карточка
59'
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:0)
44'
Желтая карточка
23'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
12'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
08 ноября 2020, 13:13
24 октября 2020, 09:10
16 ноября 2020, 23:57
13 ноября 2020, 15:09
14 октября 2020, 10:07