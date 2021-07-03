Бразилия - Чили: 03 июля 2021 смотреть онлайн

Бразилия
-:-

Бразилия - Чили: 03 июля 2021 смотреть онлайн

Чили
Кубок Америки, 1/4 финала

Кубок Америки,

1/4 финала
3 июля 2021, 3:00 МСК
3.07.2021, 3:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Новости

«Прошу прощения у всех матерей». Роналдо сделал ту ужасную прическу на ЧМ-2002 из-за журналистов – и случайно вдохновил тысячи детей
#Роналдо
30 марта, 13:28
Что сейчас с Марком Гонсалесом после ЦСКА. Перенес инфаркт и рекламировал парфюм Антонио Бандераса
#Марк Гонсалес
12 марта, 12:39
Жесткое столкновение в Бразилии: один удар – минус четыре винира 🦷
#Ромуло Отеро
08 ноября 2020, 13:13
«Если не футбол, я бы стал убийцей». Фелипе Мело как самый грязный игрок XXI века
#Фелипе Мело
24 октября 2020, 09:10
36-летний Робиньо спасает родной клуб от кризиса: подписал контракт на пять месяцев с зарплатой в 229 долларов
#Робиньо
11 октября 2020, 12:28
Единственный выживший в авиакатастрофе футболист «Шапекоэнсе», который до сих пор играет. Клуб чуть не отдал его из-за долгов
#Алан Рушел
15 сентября 2020, 17:33
Бразильский вратарь 10 лет назад убил и расчленил любовницу. Сейчас он на свободе: подписал контракт и счастлив с женой
#Бруно Фернандес
11 августа 2020, 15:05
Никто до сих пор не знает точно, почему Роналдо упал в обморок перед финалом ЧМ-1998. Эпилепсия, сердце или нервы?
#Роналдо
10 апреля 2020, 20:26
# Новости матча
Определились все пары четвертьфинала Кубка Америки. Бразилия сыграет с Перу, Уругвай – с Колумбией
29 июня, 12:53
Венесуэла и Боливия вылетели с Кубка Америки. Бразилия, Аргентина, Эквадор и Уругвай прошли в 1/4 финала
28 июня, 12:51
Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки, Неймар забил 67-й гол за сборную – до рекорда Пеле осталось 10
14 июня, 01:54
Сборная Бразилии выпустила заявление о Кубке Америки. Осудила его проведение, но подтвердила участие
09 июня, 11:22
В Бразилии не переименуют стадион «Маракана» в честь Пеле. Автор законопроекта сам попросил отклонить его
07 апреля, 17:27
Жители Рио-де-Жанейро проголосовали за переименование «Мараканы» в честь Пеле
10 марта, 14:44
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
16 ноября 2020, 23:57
Неймар не сыграет за Бразилию из-за травмы, бесполезно налетав 23 часа в самолетах
13 ноября 2020, 15:09