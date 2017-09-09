Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Португалия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Гросс 45
Гросс 48
Хемед 63
3:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Моррисон 77
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
9 сент. 2017, 17:00 МСК
9.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Крис Кавана
Крис Кавана
Главный Судья
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
10
Хемед
Томер Хемед
63'
63'
83
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
62
13
Гросс
Паскаль Гросс
45'
48'
45', 48'
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
Запасные
12
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
23
Росеньор
Лиам Росеньор
8
Скалак
Иржи Скалак
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
19
Искьердо
Хосе Искьердо
15
Мерфи
Джейми Мерфи
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
57
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
71
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
57
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Гиббс
Киран Гиббс
11
Брант
Крис Брант
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
77'
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк