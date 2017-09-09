Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Гросс 45
Гросс 48
Хемед 63
3:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Моррисон 77
АПЛ, 4 тур

АПЛ,

4 тур

Англия
9 сент. 2017, 17:00 МСК
9.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Крис Кавана
Крис Кавана
Главный Судья
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
10
Хемед
Томер Хемед
63'
63'
83
22
Даффи
Шейн Даффи
90
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
5
Данк
Льюис Данк
90
2
Бруно
Бруно
62
13
Гросс
Паскаль Гросс
45'
48'
45', 48'
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
Запасные
12
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
4
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
23
Росеньор
Лиам Росеньор
8
Скалак
Иржи Скалак
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
19
Искьердо
Хосе Искьердо
15
Мерфи
Джейми Мерфи
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
57
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
71
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
90
20
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
57
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
3
Гиббс
Киран Гиббс
11
Брант
Крис Брант
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
77'
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк