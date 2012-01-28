Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кагава 16
Гросскройц 31
Кагава 55
3:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Джонсон 63
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
28 янв. 2012, 17:30 МСК
28.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
31'
31'
85
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
16'
55'
16', 55'
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
77
0
Левандовски
Роберт Левандовски
77
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Зидан
Мохаммед Зидан
0
Барриос
Лукас Барриос
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
79
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
63'
63'
77
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Кайзер
Доминик Кайзер
0
Гуай
Джозеф-Клод Гуай
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Мусона
Ноуледж Мусона