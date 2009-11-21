Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бойер 16
1:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
21 нояб. 2009, 18:00 МСК
21.11.2009, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Данн
Скотт Данн
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
16'
16'
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
72
0
Джером
Кэмерон Джером
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Виньяль
Грегори Виньяль
0
Карсли
Ли Карсли
0
Фахи
Кейт Фахи
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
81
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Келли
Стефен Келли
75
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Замора
Бобби Замора
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Дафф
Дэмьен Дафф
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Джонсон
Эдди Джонсон